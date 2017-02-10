Adana’da Yabancı Uyruklu 2 Deaş Üyesi Tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Abdullah El Halabi (45) ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tevfik Salah (38), emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.