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Adana’da Yakalanan Deaş’lı Tutuklandı

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Adana’da Yakalanan Deaş’lı Tutuklandı
Adana'da yakalanan Fas vatandaşı DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Adana'da yakalanan Fas vatandaşı DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Şubat günü Fas uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Rıdvan Loussi'nin (25) Suriye'den kaçak yollarla Adana'ya geldiği buradan da İstanbul'a gideceği bilgisine ulaştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının bir otobüsle İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşarak operasyon başlattı. Yapılan operasyonda D-400 karayolunda durdurulan otobüste zanlı yakalandı. Zanlının üzerinde sahte kimlik ve pasaport çıktı. Zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlının cep telefonu ve bilgisayarına da el konuldu. Zanlı 12 gün boyunca sorgulanırken DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmedi. Zanlının dijital verileri incelenmeye alındı. Zanlı ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "DEAŞ üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

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