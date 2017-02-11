Adana’da Yüksek Gerilim Hattında İntihar Girişimi

Adana'da bir kişi yüksek gerilim hattının geçtiği direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Adana'da bir kişi yüksek gerilim hattının geçtiği direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adana'da yüksek gerilim hattının geçtiği direğinde bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Ü.S adlı şahsı, aşağı indirebilmek için ikna etmeye çalıştı. Epilepsi hastası olan çocuğuna ilaç alamadığı gerekçesiyle direğe çıkan şahıs, olay yerine gazetecilerin gelmesini istedi. Şahsı ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.