Adana’daki Kız Öğrenci Yurdunda Çıkan Yangını Araştırmak Üzere Komisyon Kuruldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdundaki yangını araştırmak üzere komisyon kuruldu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdundaki yangını araştırmak üzere komisyon kuruldu.

TBMM Genel Kurulunda Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangını araştırmak üzere Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon üyeliklerine AK Parti'den Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı, Afyonkarahisar Milletvekili Asiye Dudu Özkan, Bursa Milletvekili Osman Mestem, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP'den Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, HDP'den İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve MHP'den Aydın Milletvekili Deniz Depboylu seçildi. Komisyon üyeleri, komisyon başkanını, başkanvekilini, katip ve sözcüyü seçmek üzere 9 Şubat Perşembe günü toplanacak.