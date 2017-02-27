  • BIST 87.765
  • Altın 145,475
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Adana’daki Saldırıyla İlgili 6 Kişi Daha Tutuklandı

» »
Adana’daki Saldırıyla İlgili 6 Kişi Daha Tutuklandı
Adana Valiliğine yönelik yapılan ve 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK üyesi 6 kişi tutuklandı.

Adana Valiliğine yönelik yapılan ve 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK üyesi 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9 oldu.

24 Kasım 2016'da gerçekleşen saldırının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Şubat'ta TEM ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda, Nuri B., Selahattin O., Hasan V., İbrahim O., Veysi T., Zahir Y., Seyithan K., Gemra E. ve Gurbet V. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Seyithan K., Gemra E., Gurbet V. adli kontrolle serbest bırakılırken, Nuri B., Selahattin O., Hasan V., İbrahim O., Veysi T. ve Zahir Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Adana'daki terör saldırısıyla ilgili daha önceden de 3 kişi tutuklanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgilisiyle Kavga Etti, İnşaata Çıkıp İntihara Kalkıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Serbest Bırakıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:48
  • Kedi Ölümleriyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Zırhlı Kobra Aracı Devrildi: 3 Asker Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • 29 Kişinin Yargılandığı Fetö Davası Başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Kullandığı Telefonda Bylock Çıkan Ev Hanımı Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Cezaevine Ağzında Uyuşturucu Sokan Genç Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Bolu’da 5 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • ‘Bylock’ Kullanıcıları Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti