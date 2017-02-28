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Adana’dan Manisa’ya Teknik İnceleme

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Adana’dan Manisa’ya Teknik İnceleme
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, teknik bilgi alışverişinde...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, teknik bilgi alışverişinde bulunmak için ziyarette bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Abone İşleri Daire Başkanı Elif Irkörücü'yü makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün, il genelindeki başarılı çalışmaları diğer illerde de dikkat çekmeye devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Abone İşleri Daire Başkanı Elif Irkörücü, bilgi alışverişinde bulunmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde başarılı bir şekilde yürüttüğü elektronik kartlı sayaç sisteminin yanı sıra, "Yalnız Değilsiniz" gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve engelli abonelere yönelik verilen hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz'in makamında gerçekleşen ziyaretten sonra "Magnesia'dan MASKİ'ye" isimli tarihi sayaç ve muslukların sergilendiği müze gezildi. MASKİ'de gerçekleştirdikleri görüşmenin kendileri için faydalı olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Elif Irkörücü, bu görüşmeden edindiği bilgi ve deneyimleri Adana'da da paylaşarak uygulayacaklarını ifade etti.

"Çalışmalarımızı planlı bir şekilde yürütüyoruz"

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Abone İşleri Daire Başkanı Elif Irkörücü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak abonelerimizin sorunlarını en aza indirgemek için çalışmalarımızı planlı bir şekilde yürütüyoruz. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak diğer Büyükşehir Belediyeleri ile teknik konularda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Manisalı vatandaşlarımıza her zaman hak ettikleri hizmetleri sunmak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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