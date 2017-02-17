Adanalı Sanatçı Cafer Sıdar Yeniden Müziğe Döndü

Uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahne çalışmaları gerçekleştiren Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, Türkiye'ye dönerek ara verdiği müziğe yeniden...

Uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahne çalışmaları gerçekleştiren Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, Türkiye'ye dönerek ara verdiği müziğe yeniden başladı. 2008 yılında yurtdışında 2 yıl sahne alan ve sahne hayatını bitirip Türkiye'ye dönen Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, "Sinsi" adlı klibini yayınladı.

1970 Adana doğumlu olan Adanalı Sanatçı Cafer Sıdar, ud ve cümbüş çalan babasının sayesinde müzikle tanıştığını belirterek, müzik hayatını anlattı. Sıdar, "1989 yılında 19 yaşında akustik ritm gitar eğitimi aldım. Gazi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Elektronik Bölümünde öğrenciyken Ankara'nın birçok eğlence yerinde sahne aldım. Türkiye'nin dört bir köşesinde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahneye çıktım" dedi.

Daha sonraları işin mutfak kısmının kendisine daha cazip geldiğini kaydeden Sıdar, "Daha sonra aranjörlük yapmaya başladım. Karaoke müzik altyapıları ve birçok ulusal ve yerel firma için jingle reklam müzikleri yaptım ve yapmaktayım. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve benzer ses yarışmaları için altyapı desteği verdim. Son kez 2008 yılında yurtdışında 2 yıl sahne aldım ve sahne hayatını bitirip Türkiye'ye döndüm" diye konuştu.

Uzunca bir süre müziğe ara verdiğini ifade eden Cafer Sıdar, "Şimdilerde yeni ve eski bestelerimi düzenliyor seslendiriyor ve dostlarımla paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

Sıdar, en son bestelediği "Sinsi" adlı parçasını klibini çekti ve yayınladı.