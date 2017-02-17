  • BIST 88.323
  • Altın 146,649
  • Dolar 3,6715
  • Euro 3,9083
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 2 °C

Adanalı Sanatçı Cafer Sıdar Yeniden Müziğe Döndü

» »
Adanalı Sanatçı Cafer Sıdar Yeniden Müziğe Döndü
Uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahne çalışmaları gerçekleştiren Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, Türkiye'ye dönerek ara verdiği müziğe yeniden...

Uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahne çalışmaları gerçekleştiren Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, Türkiye'ye dönerek ara verdiği müziğe yeniden başladı. 2008 yılında yurtdışında 2 yıl sahne alan ve sahne hayatını bitirip Türkiye'ye dönen Adanalı sanatçı Cafer Sıdar, "Sinsi" adlı klibini yayınladı.

1970 Adana doğumlu olan Adanalı Sanatçı Cafer Sıdar, ud ve cümbüş çalan babasının sayesinde müzikle tanıştığını belirterek, müzik hayatını anlattı. Sıdar, "1989 yılında 19 yaşında akustik ritm gitar eğitimi aldım. Gazi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Elektronik Bölümünde öğrenciyken Ankara'nın birçok eğlence yerinde sahne aldım. Türkiye'nin dört bir köşesinde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde uzun yıllar gitarist ve solist olarak sahneye çıktım" dedi.

Daha sonraları işin mutfak kısmının kendisine daha cazip geldiğini kaydeden Sıdar, "Daha sonra aranjörlük yapmaya başladım. Karaoke müzik altyapıları ve birçok ulusal ve yerel firma için jingle reklam müzikleri yaptım ve yapmaktayım. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve benzer ses yarışmaları için altyapı desteği verdim. Son kez 2008 yılında yurtdışında 2 yıl sahne aldım ve sahne hayatını bitirip Türkiye'ye döndüm" diye konuştu.

Uzunca bir süre müziğe ara verdiğini ifade eden Cafer Sıdar, "Şimdilerde yeni ve eski bestelerimi düzenliyor seslendiriyor ve dostlarımla paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

Sıdar, en son bestelediği "Sinsi" adlı parçasını klibini çekti ve yayınladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Double Tree By Hilton Elazığ’da Hizmete Açıldı17 Şubat 2017 Cuma 13:58
  • Başkan Keleş, Alanda İnceleme Yaptı17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Şifalı Su Resmen Akçakoca Belediyesinin Oldu17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Çamlıca Okullarında “Türk-islam Bilim Adamları” Sergisi Açıldı17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Projesi17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Tokat’ta “İstihdam Seferberliği”17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu17 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Belediyeden "Evde Temizlik" Hizmeti17 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Polisin Yardımına Vatandaş Koştu17 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Kaymakam Öner, Öğretmenlere Bengi Projesini Anlattı17 Şubat 2017 Cuma 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti