Adanalı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Dün, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yaparken helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın, cenazesi bugün Adana'ya getirildi. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra Sabancı Merkez Camisi'ndeki tören alanına getirildi.

Ailenin isteği üzerine cenaze törenine basın mensupları alınmadı.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'da katıldı. Bakan Sarıeroğlu, şehidin annesi Safiye Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Evli ve 1,5 yaşında Gülşen Nisa adında bir kızı olan şehidin cenazesi, Buruk Mezarlığında toprağa verildi.