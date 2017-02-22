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Adanalı Wushucular Antalya’da Yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 18 Madalya İle Döndüler

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Adanalı Wushucular Antalya’da Yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 18 Madalya İle Döndüler
Antalya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına katılan Adanalı Wushucular 18 madalya ile döndüler.

Antalya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına katılan Adanalı Wushucular 18 madalya ile döndüler.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, elde edilen başarının şehirin tanıtımına da büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ataşbak, sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek, "Müsabakadan madalya ile dönen sporcularımızı kutlarım. Çalışmaların karşılıklarını müsabakada alıyor. Kent olarak bu kadar madalya almak bizleri onurlandırıyor. Gerçekleştirilen şampiyonada 5 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 8 üçüncülükle toplamda 18 madalya alan sporcularımız her türlü övgüye layıktır. Bu başarılarda emeği geçen Wushu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Hüseyin Dündar'ı, antrenörlerimiz ve sporcularımızı kutlarım" diye konuştu.

Dündar: "Kenetlendikçe madalya sayımız artacak"

Wushu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Hüseyin Dündar, kent olarak kenetlendikçe madalya sayısının artacaklarına inandıklarını belirtti.

Dündar, yakalanan başarıdaki en önemli faktörün ekip çalışması olduğuna vurgu yaparak, "Bizlere sağlanan imkan ve desteklere elde ettiğimiz madalyalarla cevap vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şampiyon olan sporcularımız bizleri milli takım da temsil edecekler. Bizlere her türlü imkan sağlayan Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür ederim. Ne zaman bir sorunla karşılaşsak sorunun çözümünde mutlaka yardımcı oluyor. Burada şampiyon olan sporcularımız Dünya ve Avrupa Şampiyonasına gidecekler. Gelecek ay Antalya'da düzenlenecek 16 ülkenin katılacağı Akdeniz Şampiyonası'nda Adanalı sporcuları göreceğiz" dedi.

Ayrıca ziyarette bölge antrenörleri Naim Yıldırım, Mehmet Yüksekyayla ve Hasan Güder'de hazır bulundu.

Kimler madalya kazandı?

Antalya'dan madalya ile dönen sporcuların isimleri şu şekilde:

Altın Madalya Kazananlar: Göknur Yaşin Dündar, Teba Büyükdemir, Aydın Yıkılmaz, Elif Aybike Benli, Aleyna Parsak

Gümüş Madalya Kazananlar: Berfin Eftelya Güder, İrem Parsak, Ayşe Gül Yavuz, Zeynel Aslan ve Yiğit Enes Dündar

Bronz Madalya Kazanan: Özgür Yıldırım, Dervan Yıkılmaz, Eyüpcan Güner, Murat Palas, Nevzat Sevim, Yusufcan Kurt, Tekin Doğukan Elmas ve Emir Çay Gökçe

Adanalı Wushucular Antalya’da Yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 18 Madalya İle Döndüler

Adanalı Wushucular Antalya’da Yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 18 Madalya İle Döndüler

Adanalı Wushucular Antalya’da Yapılan Türkiye Şampiyonası’ndan 18 Madalya İle Döndüler

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