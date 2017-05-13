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Adanalı Zeplinle Serinlemek İstiyor

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Adanalı Zeplinle Serinlemek İstiyor
Adana'da sıcak havadan bunalıp çareyi gölgelerde dinlenerek veya kanal ve nehirlerde yüzerek bulan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara soğutma sistemi...

Adana'da sıcak havadan bunalıp çareyi gölgelerde dinlenerek veya kanal ve nehirlerde yüzerek bulan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara soğutma sistemi kurulmasını istedi. Bir vatandaş ise Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Aytaç Durak'ın "zeplinlerle havayı soğutma" projesini hatırlatarak, "Keşke bu proje gerçekleştirilebilseydi" dedi.

Hafta sonu kentte hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara veya klimalı kapalı mekanlara attı. Gençler, çareyi sulama kanallarında, Seyhan Nehri'nde ve Seyhan Baraj Gölü'nde yüzerek serinlemekte buldu.

"Ailemiz görse kızar"

Tehlikeye rağmen, ailesinden gizli şekilde sulama kanalında yüzen 14 yaşındaki Mecit Arıboğa, "Yüzmeyi sevdiğimiz için okuldan sonra veya hafta sonları kanallarda yüzüyoruz. Ailemiz görse kızarlar ama serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

"Parklara klima yapılsın"

Serdar Baloğlu isimli vatandaş ise Adana'nın sıcak demek olduğunu belirterek, "Yazın gelmesini hiç istemiyorum. Şu an hava güzel ama yine de sıcak. Şu an havuz olsa insanlar girer yüzer. Yaz gelince Akçatekir'deki yaylamızda serinliyoruz, tatil yapıyoruz. Burada yaşanmıyor. Burada kalmak zorunda olanlara belediyeler özel dinlenme alanları yapsa, parklara klima sistemleri kursa daha güzel olabilir" diye konuştu.

"Adana'da yanıyoruz"

Ahsen Bulut isimli öğrenci ise Adana Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Aytaç Durak'ın "zeplinlerle havayı soğutma" projesini hatırlatarak, "Keşke bu proje gerçekleştirilebilseydi. Şu an otobüs duraklarında klimalı sistemler var ama bu parklara ve büyük alanlara yapılabilir. Alanlar daha çok ağaçlandırılabilir, büyük şemsiyeler yerleştirilebilir. Daha çok gölge olması gerekiyor çünkü havayı soğutmak çok zor. Adana'da yanıyoruz. Aşırı sıcak ve nemli. Sıcaklıklar nisanda başlıyor, kasım ayında bile kısa kollu kıyafetler giyiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeplin projesi nedir?

2010 yılında görevden alınan Aytaç Durak, yerden 8-10 bin metre yükseklikteki hava sıcaklığının eksi 40-45 derece olmasından ilham alarak 2008 yılında bu soğuk havayı zeplinlerin pervanesi sayesinde aşağı doğru iterek vatandaşları serinletmeyi projelendirmişti ancak gerçekleştirememişti. Döneminde çokça tartışılan bu proje hala vatandaşların zihninde.

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