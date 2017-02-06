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Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu

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Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu
Adana'da sosyal medyadan haberleşerek buluşan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin de katkısıyla Mangal Festivali düzenlendi.

Adana'da sosyal medyadan haberleşerek buluşan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin de katkısıyla Mangal Festivali düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı Dörtler Mahallesi'nde bulunan bir adada gerçekleşen festivalde, mangal tutkunları bir araya geldi. Festivale katılan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri mangallarıyla kendi kebaplarını yaptı. Kebaplarını yedikten sonra yerlerinde duramayan Adanalılar çiftetelli ve halay çektiler.

Festival alanında kurulan platformda, yerel sanatçılar şarkı ve türküler eşliğinde Adanalıları doyasıya eğlendirdi.

Her yıl 5 Şubat'ta düzenlenecek

Adana Çevirme ve Radar Grubu kurucusu olan Fırat Çınar, Adanalı vatandaşlarla sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya geldiklerini belirtti. Çınar, "Adana'da bir ilki gerçekleştirdik, daha önce böyle bir festival olmadı. Biz sosyal medya üzerinden haberleştik ve bütün Adana'yı davet ettik. Güzel bir ortam oldu, Adana'da daha önce böyle bir organizasyon olmadı biz ilk yapıyoruz. Bize katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hüseyin Sözlü ve Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ediyorum. Bu etkinliği her yıl 5 Şubat'ta gerçekleştireceğiz, Adana'nın artık Mangal Festivali var" dedi.

"Mangal keyfimiz vazgeçilmez"

Festivale katılan vatandaşlardan Zafer Türker ise, "Böyle bir festival hazırlayan herkese teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devamını her zaman bekliyoruz. Adanalı olarak mangal keyfimiz vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Kadir Erdim de, "Güzel bir etkinlik iyi düşünülmüş. Festivalin devamını isteriz, mangal Adana'ya has özgü bir şeydir. Mangal vazgeçilmez zevkimizdir" diye konuştu.

Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu

Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu

Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu

Adanalılar Mangal Festivali’nde Buluştu

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