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Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Adana'nın Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Adana'nın Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, Adana'nın Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 84311, 84327, 84313, 84265, 84310, 84302, 84278, 84274, 84272, 84270, 84268, 84256, 84254, 84290, 84280, 84266, 84264, 84260, 84258, 84315, 84369, 84326, 84324, 84320, 84318, 84316, 84301, 84299, 84273, 84271, 84300, 84277, 84312, 84303, 84267, 84263, 84261, 84259, 84257, 84319, 84321, 84323, 84317 Sokaklar ve Yurt Mahallesi 71537 Sokak, Yeşilyurt Mahallesi 70099, 70131, 70101, 70097 ve 70091 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Obalar Cadddesi, Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi ile 38114, 38112, 38110, 38108, 38098, 38096 ve 38066 sokaklarda 9:30-16:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesi Başören Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Namık Kemal Mahallesi 42, 43, 44, Vatan, Fazıl Güleç, İbrahim Karaoğlanoğlu ve Ebulfeyz Elçibey sokaklarda 08:30-16:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Gümürdülü Mahallesi Çelikler Sokak ile Gökbuket Mahallesi, Sarıçam Mahallesi, Hakkıbeyli Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Karataş ilçesi Sirkenli, Helvacı, Oymaklı, Çağşırlı, Develiören, Kızıltahta ve Yüzbaşı Mahalleleri ile Sirkenli İlköğretim Okulu, Oymaklı İlköğretim Okulu, Tarımsal Sulama Pompaları ve ASKİ Su Pompalarına 09:00-15:00 saatleri arasında, İnneplihöyüğü Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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