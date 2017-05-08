Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın Karaisalı, Çukurova, Karataş, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı...

Adana'nın Karaisalı, Çukurova, Karataş, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, Karaisalı ilçesi Kocaveliler, Altınova, Bucak, Murtçukuru, Demirçit,Salbaş Esentepe Mahallesive Durak mahalleleri, Kapıkaya Mahallesi Kapıkaya ve Çiftlik sokaklar, Bolacalı Mahallesi Bolacalı Sokak, Kıralan, Selampınar,İncirgediği, Küçükçınar Mahallesi Kıllı Cami Sokak,Bozcalar Mahallesi Merkez ve Urgankıran sokaklar ile ASKİ Su Pompası, Turkcell GSM ve Vodafone GSM 09:00-18:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Aşıklar Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı ile 82110, 82105, 82001, 82089, 82082, 82061, 82059, 82055, 82009,82080, 82098, 82013, 82073, 82032, 82033, 82144, 82132, 82120, 82138, 82128, 82124, 82094, 82130, 82092, 82096, 82090, 82074, 82072, 82071, 82047, 82045, 82085, 82029, 82021, 82076, 82068, 82063, 82053, 82003, 82067 ve 82002 sokaklarda, Karahan Mahallesi 1 Sokak, Kurttepe Mahallesi Sınır Sokakta 10:00-14:00 saatleri arasında, Bozcalar ve Küçükçınar mahalleleri ile ASKİ Su Pompası, Turkcell GSM ve Vodafone GSM'de 09:00-18:00 saatleri arasında, Kurttepe Mahallesi 83078, 83076, 83074, 83068, 83054, 83020, 83012, 83066 ve 83060 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Kurttepe Mahallesi 83046, 83044, 83038, 83130, 83128 ve 83126 sokaklarda 09:00-10:00 enerji kesintisine gidilecek.

Karataş ilçesi Orta Mahallesi 249, 232, 231, 234, 230, 247, 250, 245, 233, 251, 244, 240, 241 ve 235 sokaklar, Kemaliye Mahallesi 379, 378, 220, 369, Mutlu Dede, Cumhuriyet, Hasan Şaş, Ata, 167, 164, 166, 136, 206, 205, 216, 215, 213, 208, 218, 217, 211, 209, 207 ve 138 sokaklar, Karşıyaka Mahallesi 307, 315, 290, 298, 273, 284, 329, 279, 272, 296, 278, 338, 285, 268, 262, 253, 302, 299, 288, 287, 283, 282, 322, 321, 333, 318, 356, 304, 274, 267, 289, 297, 294, 291, 292, 286, 325, 393, 281, 266, 234, 231, 365, 364, 233, 366 ve 360 sokaklar ile Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Mavi Deniz Sitesi, Mercanlı Sitesi, Adova Sitesi, Hasan Şaş Otel, Esentepe Sitesi, Severoğlu Sitesi ve Yapı Konut Sitesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Orta Mahallesi 232, 231, 234, 230, 247, 245, 233, 244, 240, 241 ve 235 sokaklar, Kemaliye Mahallesi 220, Mutlu Dede, Hasan Şaş, Ata, 136, 206, 205, 208, 218, 209, 207 ve 138 sokaklar, Karşıyaka Mahallesi 273, 284, 279, 272, 278, 268, 262, 253, 299, 283, 282, 318, 274, 267, 294, 291, 292, 293, 281, 266, 234, 231, Mutlu Dede ve 233 sokaklar ile Hasan Şaş Oteline 10:20-17:00 saatleri arasında, Kemaliye Mahallesi 185, 386, 186, 190, 198, 200, 194, 191, 188, 155, 151, 150, 146, 117, 119, 121, 158 ve 118 sokaklara 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72112, 72119, 72121, 72097, 72095, 72094, 72124, 72120, 72076 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülbahçesi Mahallesi 13506, 13430, 13434, 13420, 13414, 13418 ve 13428 sokaklara 09:00-14:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 44 Sokağa 08:30-15:30 saatleri arasında, Ceyhanbekirli, Irmaklı ve Birkent mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında, saatleri arasında enerji verilemeyecek.