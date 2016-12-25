Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Adana'nın, Seyhan, Çukurova, Karataş, Ceyhan ve Sarıçam ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Adana'nın, Seyhan, Çukurova, Karataş, Ceyhan ve Sarıçam ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile 75492, 75496, 75508 ve 75710 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile 79010, 79011, 79019 ve 79022 sokaklara 12:30-15:30 saatleri arasında, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'ne 09:00-17:00saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 08:30-17:00 saatleri arasında, Ulus Mahallesi'nde 09:30-13:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.