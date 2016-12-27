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Adana’nın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Adana’nın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Adana'nın Seyhan, Kozan, Çukurova, Yüreğir, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde perşembe günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Adana'nın Seyhan, Kozan, Çukurova, Yüreğir, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde perşembe günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık Perşembe günü, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi ve Bahar Caddesi ile 63007 Sokağa, Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklar, Yeşiloba Mahallesi 46030, 46038, 46070 ve 46014 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahalleleri 07:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80029, 80033, 80037, 80039 ve 80040 sokaklara 13:00-17:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Pekmezli ve Sazak mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine 08:30-17:00 saatleri arasında, Ulus Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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