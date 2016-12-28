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Adana’nın 8 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Adana’nın 8 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Adana'nın Seyhan, Karaisalı, Çukurova, Karataş, Kozan, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine...

Adana'nın Seyhan, Karaisalı, Çukurova, Karataş, Kozan, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık Cuma günü, Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53082 Sokak ile Yeşilevler Mahallesi 52057, 52038 ve 52051 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 70342, 70340 ve 70352 sokaklar 14:00-17:00 saatleri arasında, Karakuyu Mahallesi 10:00-15:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi ve ASKİ Su Pompaları 09:00-15:30 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84256, 84258, 84271, 84300, 84315, 84316 ve 84322 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Karataş ilçesi Yeni Mahalle ile Mavideniz Sitesi, Mağarsus Sitesi, Güverçin Sitesi, Öyküm Butik Oteli, Hasgül Apartmanları, Hasan Katibe Karataş Sitesi, Pamuk Sitesi, Dilek Sitesi, Ömer Bayram Tatil Sitesi, Yonca Sitesi, Falez Evler Sitesi, Özaltın Sitesi, Arkadaş Sitesi, Kısacıklar Sitesi, Asu Sitesi, Işık Sitesi, Aydınlık Evler, Üniversite, Karataş İMKB Çok Programlı Lisesi, Kadın Kapalı Ceza Evi ve Batuman Sitesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy Mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesine 08:45-17:00 saatleri arasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi ve Sarısakal Mahallesine 08:30-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

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