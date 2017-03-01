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Adanaspor, Atiker Konyaspor Maçını Hazırlıklarını Çift İdmanla Devam Etti

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Adanaspor, Atiker Konyaspor Maçını Hazırlıklarını Çift İdmanla Devam Etti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Adanaspor, antrenmanın ana bölümünde ise taktik oyun oynadı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 65 dakika sürdü.

Adanaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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