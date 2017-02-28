Adanaspor, Atiker Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyun çalışması yapan Adanaspor, 1 saat süren antrenmanı kanat çalışmasıyla noktaladı.
Adanaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 10.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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