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Adanaspor - Osmanlıspor Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu

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Adanaspor - Osmanlıspor Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü oynanacak olan Adanaspor-Osmanlıspor müsabakasının bilet fiyatlarının 10 TL ile 30 TL arasında satılacağı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü oynanacak olan Adanaspor-Osmanlıspor müsabakasının bilet fiyatlarının 10 TL ile 30 TL arasında satılacağı açıklandı.

Fatih Terim 5 Ocak Stadyumu'nda Adanaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Pazar günü 15.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Turuncu-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarının; Güney Kapalı Alt - Üst Tribün 30 TL, Maraton 20 TL, Kuzey Kale Arkası Misafir Tribün 13 TL, Güney Kale Arkası Tribün 10 TL olduğunu duyurdu.

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