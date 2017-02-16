Adanaspor - Osmanlıspor Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü oynanacak olan Adanaspor-Osmanlıspor müsabakasının bilet fiyatlarının 10 TL ile 30 TL arasında satılacağı açıklandı.
Fatih Terim 5 Ocak Stadyumu'nda Adanaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Pazar günü 15.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Turuncu-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarının; Güney Kapalı Alt - Üst Tribün 30 TL, Maraton 20 TL, Kuzey Kale Arkası Misafir Tribün 13 TL, Güney Kale Arkası Tribün 10 TL olduğunu duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.