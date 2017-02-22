Adanaspor’da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Adanaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına hız kesemeden devam ediyor.
Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda oyun oynayan turuncu-beyazlı ekip 1 saat 15 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.
Turuncu-beyazlılar Alanya yolcusu
Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya gidecek olan turuncu-beyazlı takım oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Alanya şehrine hareket edecek. Adanaspor, Alanya'da konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına burada devam edecek.
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