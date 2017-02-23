Adanaspor’da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Alanya Goldcity Hoteli'nin sahasında Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ana bölümde taktik oyun oynayan Adanaspor, 65 dakika süren antrenmanı orta şut çalışmasıyla noktaladı.

Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.