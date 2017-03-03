Adanaspor’da Hazırlıklar Sona Yaklaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde saat 16.00'da gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı ekip 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Adanaspor antrenmanın ana bölümünde ise taktik oyun oynadı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Turuncu-beyazlılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da mücadelenin oynanacağı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.