  • BIST 87.922
  • Altın 148,634
  • Dolar 3,7313
  • Euro 3,9760
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Adana’ya El Bab Şehidinin Ateşi Düştü

» »
Adana’ya El Bab Şehidinin Ateşi Düştü
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 aylık evli olduğu...

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

El Bab şehidi Gökhan Kılıç'ın ölüm haberi memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi. Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın Tatvan'da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletiliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da Seçim Heyecanı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Rizeli Heidi’nin Hayvan Sevgisi Karşılıksız Kalmadı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Zonguldak-ereğli Arasında Çöken Yolun Hafriyatı Alındı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • "İsrail Turizm Fuarı Sektörün Yüzünü Güldürdü"08 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Çamlıca Camii Taçlandırıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Başbakan Yıldırım Antalya’da 731 Milyon Liralık 67 Projenin Açılışını Gerçekleştirecek08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Afyonkarahisar’da 45 Kamu Görevlisi Khk İle İhraç Edildi08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Ak Parti’li Kadınlar Tarih Yazmak İstiyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Enkazdan Babasını Kurtardı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Samsun’da 2017’nin İlk Fuarı “Ev’leniyoruz”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti