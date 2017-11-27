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Adana’ya Şehit Ateşi Düştü

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Adana’ya Şehit Ateşi Düştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevi esnasında kayalıklardan düşerek şehit olan askerin Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevi esnasında kayalıklardan düşerek şehit olan askerin Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevi esnasında çıktığı kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek'in (21) şehadet haberi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Özbaşı köyü Solaklı Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demiryürek (63) ve annesi Zeynep Demiryürek'e (61) askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin kardeşleri İlyas ve Eyüp Demiryürek ile Fatma Avcı da eve geldi. Acılı baba, oğlu İlyas Demiryürek'e sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zeynep Demiryürek ise, oğlu ile eşinin en son cuma günü görüştüğünü, "Beni hiç düşünme anne çok rahatız, beni düşünmeyin. Annem bana dua edin" dediğini anlattı. Vatandaşlar da şehidin baba ocağına akın ettiler.

Şehidin evine ve sokağa Kozan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Zaman zaman fenalaşan anne ve babaya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Demiryürek'in 17 aydır görevine devam ettiği ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Er Yusuf Demiryürek'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek törenle Kozan Aile Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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