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Adana’ya Yeni Otogar

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Adana’ya Yeni Otogar
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Bahçeşehir Mahallesi'ne inşa edilecek yeni otogarın, hukuki bir problem olmaması halinde...

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Bahçeşehir Mahallesi'ne inşa edilecek yeni otogarın, hukuki bir problem olmaması halinde Eylül 2018'te vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı son oturumu Cevheribucak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir Mahallesi'ne yapılacak yeni otogar alanına yönelik 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu gündeme geldi.

Otoban bağlantısı kolaylığı nedeniyle trafiği de rahatlatacak yeni otogar projesine AK Parti grubu, alternatif bir öneri sunarak karşı çıktı. Grup, D-400 yolu üzerindeki mevcut otogarın yenilenmesini, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki alana ise alışveriş merkezi ve belediye binası yapılmasını teklif etti.

AK Parti grubunun aykırı teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, komisyon raporu kabul edildi.

Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, önümüzdeki günlerde itirazların askıya çıkacağını, hukuki bir problem çıkmazsa inşaata eylül ayında başlanacağını ve yeni otogarın Eylül 2018'de vatandaşların hizmetine gireceğini belirterek, "Adana'ya hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, ASKİ'nin 2016 yılı faaliyet raporu da kabul edildi.

ASKİ'nin geçtiğimiz yıl 18 milyon 805 bin lira kar ettiği, 95 milyon lira yatırım yaptığı açıklandı.

Adana’ya Yeni Otogar

Adana’ya Yeni Otogar

Adana’ya Yeni Otogar

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