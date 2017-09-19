Adaso, Ekonomi Bakanlığı’nın Desteği İle İsrail’e Ticaret Heyeti Gönderdi

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana'nın mobilya sektöründeki potansiyelini, yakın bir pazar olan İsrail'de değerlendirmek ve ülkemizin pazardaki payını artırmak...

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana'nın mobilya sektöründeki potansiyelini, yakın bir pazar olan İsrail'de değerlendirmek ve ülkemizin pazardaki payını artırmak için Ekonomi Bakanlığınca yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) kapsamında 11 firma ile İsrail'e bir ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirdi.

12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen program kapsamında 40 tan fazla potansiyel alıcıyla ikili iş görüşmeleri yapıldı. İkili iş görüşmeleri öncesinde pazarda satılan ürünler ve pazardaki satış koşullarını incelemek için mobilya satış merkezleri ziyaret edildi.

Firmalar arasında yapılan ikili iş görüşmelerinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde İsrail pazarına olan ihracatımızı gerek mobilya sektörü gerekse diğer sektörlerde artırmak amacıyla ADASO yetkilileri ile İsrail Ticaret Odaları Federasyonu, Kudüs Ticaret Odası temsilcileri ve Hebron Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde, özellikle iki ülkenin coğrafi yakınlığı nedeniyle İsrail'e olan ihracatımızın oldukça yüksek bir potansiyel arz ettiğinin altı çizildi.

İsrail "e yapılan ziyaret sırasında ikili iş görüşmesi yapılan firmalar, 3-8 Ekim 2017 tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Çukurova Mobilya Fuarı'na davet edildi. Potansiyel alıcıların firmalarımızı yerinde ziyaret etmesi sonrasında ikili ilişkilerin hız kazanması bekleniyor.