Adatepe Barajı’nda İş Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaş'ın Afşin ilçesinde Adatepe Barajı sulama hattı çalışmaları sırasında vinçten düşen borunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kahramanmaş'ın Afşin ilçesinde Adatepe Barajı sulama hattı çalışmaları sırasında vinçten düşen borunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Anzorey Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında Adatepe Barajı'nda sulama borusu yerleştirilirken vinçle kaldırılan boru, Bünyamin Aydoğan'ın (39) üzerine düştü. Asıl mesleği öğretmenlik olan ancak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Aydoğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aydoğan'ın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.