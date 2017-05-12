Aday Memurlara Temel Eğitim Sınavı

Van İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Van İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve...

Van'da 2017/1 aday memur temel eğitim sınavı yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Van İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin çeşitli birimlerindeki personeller için aday memurluğu temel eğitim sınavı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü Şahabettin Işık, "Bakanlığımız Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) üzerinden verilen aday memur temel eğitimini tamamlayan personeller yazılı sınava tabi tutuldu. Aday memur temel eğitim sınavı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı SB Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki iki ayrı yemekhane salonunda gerçekleştirildi. Sınava 320 personel katıldı. Önümüzdeki iki ay içerisinde de temel eğitim sınavlarında başarılı olanlara hazırlayıcı eğitim vereceğiz" dedi.