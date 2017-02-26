Aday Öğretmenlere Hizmet İçi Faaliyet Semineri

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni atanan 142 öğretmene "Hizmet içi faaliyet semineri" verildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni atanan 142 öğretmene "Hizmet içi faaliyet semineri" verildi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda verilen seminerde konuşan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, eğitim öğretimin önemine değindi. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığını anlatan Kaya, öğretmenlerin Türkiye'nin gelecekteki mimarı olduğunu söyledi. Yeni atanan 142 öğretmene mesleklerinde başarılar dileyen Kaya, aday öğretmenlere; mesleğin toplumdaki yeri ve önemi, çevreye uyum eğitimi, öğretim programları, üniversite yaşamından meslek yaşamına geçiş, mesleki değerler ve etik, ilk yardım, bilişim teknolojilerinin eğitim sistemine etkisi, kurum ziyaretleri, ilin tarihi ve kültürel dokusu, Malazgirt ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları ve sosyokültürel değerleri hakkında bilgiler aktardı. Köylerde görev yapacak öğretmenlerin, köyü dolaşması gerektiğini de sözlerine ekleyen Kaya, öğretmenin köy sakinleriyle diyalog geliştirmesi ve dostluklar kurmasının gerekliliğine değindi.