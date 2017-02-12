Add Adana Şube Başkanı Kayadan: “El Ele Daha Çok Çalışacağız”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi olağan genel kurulu yapıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Çarşaf listeyle gerçekleşen seçimde mevcut başkan İsa Kayadan'ın hazırladığı liste, seçimi kazandı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Arif Nihat Asya salonunda yapılan olağan genel kurulda, ADD Adana Şubesi için yönetime 19 isim aday oldu. Denetim, disiplin ve genel merkez delege adaylarının belirlenmesinin ardından seçime geçildi. Çarçaf listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İsa Kayadan'ın hazırladığı yönetim kurulu üyeleri, genel kurul üyelerince seçildi

Yapılan seçimde ADD Adana Şubesi Yönetim Kurulu İsa Kayadan, Nazan Balcı, Nezihe Biçer, Murat Barhun, Abdurrahman Gündeşlioğlu, Suat Cömertpay, Gülay Küçükdere ve Çetin Batmaz'dan oluştu.

Seçilen yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde biraraya gelerek görev bölümü yapacak.

Seçimin ardından değerlendirme yapan İsa Kayadan, "Bu seçimde hepimiz kazandık. Yani Mustafa Kemal'in askerleri kazandı. Bu sonuç bize "çalışmalarınızı takip ediyoruz" mesajı vermiştir. Biz el ele verip, daha da çok çalışacağız" dedi.