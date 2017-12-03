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Add Öğrencileri İle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Add Öğrencileri İle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi gerçekleştirdiği kahvaltı etkinliği ile öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi gerçekleştirdiği kahvaltı etkinliği ile öğrencilerle bir araya geldi.

AKSAM'da düzenlenen kahvaltıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, AKSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen kahvaltı sonrası katılımcılara hitap eden Başkan Cengiz, doğru güzel bir şeyler yaparsanız karşılığını mutlaka iyi olarak döndüğünü kaydederek, öğrencilerin hayatları boyunca daime iyilik için çaba sarf etmelerini istedi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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