Add’den Bağış Açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şubesi, bağışçı Mehmet Şevki Metin'in kendisinin izni olmadan hesabından 224 bin liralık parasını aldığını...

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şubesi, bağışçı Mehmet Şevki Metin'in kendisinin izni olmadan hesabından 224 bin liralık parasını aldığını iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Derneğin Başkan Yardımcısı Avukat Ali Akyol, "İddialar yalan ve iftiradan ibarettir" dedi.

Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında bağışların ve bankadan çekilen paranın dekont ve noter tasdikli evraklarını gösteren Akyol, "Biz, 90 yaşına yaklaşmış, yaşı itibari ile artık akli melekelerini büyük oranda kaybetmiş olan bağışçımızı kesinlikle kınamıyoruz. Bizim kınadığımız kişiler, bağışçımızın yaşlı ve hasta halini kullanarak bu haberi yaptıranlardır. Biz bu kişileri tek tek tespit etmiş ve geri dönmemek üzere dernek üyeliğimizden ihraç etmiş bulunmaktayız. Bu kişiler hakkında yasal işlem de başlatacağız" dedi.

Bağışçı daha önce de bağışladığı malları geri istemiş

Bağışçı Şevki Metin'in Atatürkçü Düşünce Derneğine hiçbir malını bağışlamadığı, gayrimenkul ve parasının dernek tarafından zorla elinden alındığı, kendisinin beş parasız ve bakıma muhtaç halde bırakıldığını iddia ettiğini hatırlatan Akyol, "Bağışçımız Şevki Metin, herkesin bildiği gibi memur emeklisidir ve 2 bin TL ile 3 bin TL arasında emekli maaşı almaktadır. Yani bakıma muhtaç olduğu veya bırakıldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi, ekonomik durumu iyi olsa da alışkanlıkları gereği bu tür bir yaşam seçmiş, bütün yardım çabalarımıza rağmen bu yaşam biçimini değiştirmemiştir. EK 1'de sunulan Gazipaşa noterliğinin 17.4.2014 tarihli ve 2768 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile söz konusu taşınmazların tamamını ve bankalarda bulunan ve bulunacak tüm parasını, herhangi bir kayıt ve şart koymaksızın, Atatürkçü Düşünce Derneğine Gazipaşa noterliği vasıtası ile ve kendi rızası ile vasiyet etmiştir. İlgili vasiyetname aynı gün Gazipaşa Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu ile iki şahidin ve noterin huzurunda yapılmış resmi bir işlemdir. Daha sonra Şevki Metin, derneğimize gelerek bu taşınmazların tapularını da ADD Gazipaşa Şubesine devretmek istediğini beyan etmiştir. Herhangi bir şaibeye yer vermemek için bu tapuların tamamı A şahsı veya B şahsı adına değil ADD Genel Merkezi adına tescil edilmiştir. Zira kamuoyunda da bilinmektedir ki bağışçı Şevki Metin daha evvel de bu mallarını 3. kişilere kendi rızası ve özgür iradesi ile devretmiş fakat birkaç ay sonra fikrini değiştirip geri almaya çalışmıştır. Hatta bununla ilgili bir davası halen devam etmektedir. Bağışçının bu özelliğini bildiğimiz için taşınmazların tamamı ADD genel merkezi adına tescil edilmiş bu mallar kamu malı statüsüne girdiği için kendisine daha sonra iade edilemeyeceği bunun hukuken mümkün olmadığı anlatılmıştır" dedi.

"Şevki Metin bakıma muhtaç değildir"

Şevki Metin'in, mal varlığını derneğe bağışlamasının ardından dernek yöneticilerinin, bağışçının bütün ihtiyaçları ile yakından ilgilendiğini söyleyen Akyol, sağlık ihtiyaçları ve ilaçlarının Dernek Yöneticisi Eczacı Gözlem Eyler tarafından pek çok kez karşılandığını söyledi. Akyol, "Yine benim tarafımdan bağışçının açtığı davalar, normal şartlarda 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değeri olan bu hukuki yardımlar, dernek bağışçımıza ücretsiz olarak sağlanmıştır. Yine davacı, öğrenci evinin alt katında oturduğundan öğrenci evinden kendisine sürekli yemek götürülmüş, bakımı sağlanmış, yöneticilerimiz tarafından sürekli ilgilenilmiş ve tüm ihtiyaçları karşılanmıştır" dedi.

Yönetim kurulunun çirkin iddiada gerçeğin ortaya çıkartılması için gereken tüm önlemleri aldığını, bağışçının evinden çıkarılamayacağı için yurttaki tüm kapı kilitlerinin değiştirildiğini ve güvenlik kamerası takıldığını söyleyen Akyol şöyle devam etti:

"Olayın aydınlatılması için bütün bilgi ve belgeler savcılıkla ve bakanlık müfettişi ile paylaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat yapan bakanlık müfettişi, olayda derneğimizin herhangi bir kusuru olmadığına kanaat getirmiş fakat binanın ruhsatsız olmasından ötürü öğrenci evi mühürlenmiştir. Bu tarihe kadar bağışçımız Şevki Metin ile çok iyi ilişkilerimiz varken bu olaydan sonra Şevki Metin derneğimizden uzaklaşmış, hiçbir yardım çabamıza cevap vermemiştir. Bu ruh hali de kendisini bir takım kişilerin eline düşürmüştür."