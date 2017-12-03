ADD'li gençler kahvaltıda buluştu

ADD Samsun Şube Başkanlığı düzenlediği kahvaltı programı ile gençleri buluşturdu

Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Samsun Şubesi Gençlik Kolları , tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya katılan gençler yeni dönemde yapacakları çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltıya gençlerin yanı sıra Şube Başkanı Işık Özkefeli ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kahvaltıda konuşan ADD Samsun Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Evre Kabadayı şunları kaydetti; " Her zaman gençlerin yanında omuz omuza olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler bu dernekte bir aile olduk ve aramıza katılan her yeni genç bu ailenin yeni bir üyesidir. Ekim ayından Mayıs ayına kadar oluşturduğumuz çalışma takvimimizle bu sene de alanlarda olmaya devam edeceğiz. Herkesi bu mücadelede bizlere destek olmaya davet ediyoruz "dedi. Canberk ÇONKOR

Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Samsun Şubesi Gençlik Kolları , tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi.