Adem Büyük: “3 Puan Alamadığımız İçin Üzgünüz”

Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük, Beşiktaş maçından 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük, Beşiktaş maçından 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Malatyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından E.Y. Malatyasporlu oyuncusu Adem Büyük basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın üzerinde şanssızlık olduğunu anlatan Büyük, şu ifadelere yer verdi:

"Kaybettiğimiz 3 puandan dolayı çok üzgünüz. Maçtan önce "Karşılaşmanın 0-0 bitmesi sizi memnun eder mi" diye sorsalardı, belki "Evet" derdim çünkü Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortada, onlara da o yolda başarılar diliyorum. Bu maç bizim için bir ışık oldu. Ayrıca taraftarımıza çok teşekkür ederiz."