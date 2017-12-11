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Adem: “Kudüs İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliştir”

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Adem: “Kudüs İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliştir”
Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde yaptığı Kudüs eyleminde, "Kudüs için direniş insanlık...

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde yaptığı Kudüs eyleminde, "Kudüs için direniş insanlık için diriliştir" mesajı verdi.

Eğitim-Bir-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik'in konuşmasıyla başlayan eylemde, Amerika ve İsrail'e tepki gösterildi. Eylemde açıklamalarda bulunan ADEM Sinop Şube Başkanı Nuran Keskin, "Ekmeğini şiddet üzerinden kazanan bu şer odaklarının son hamlesi; bütün inançlarca kutsal sayılan, Yüce Allah'ın mesajını insanlığa iletmeleri üzere görevlendirdiği Peygamberlerin birçoğunun yaşamış olduğu kısaca "her şeyin başladığı yer" olarak tanımlayabileceğimiz insanlığın ortak mirası Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesidir. Yıllardır bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık trajedisinin yaşandığı Filistin'in işgaline duyarsızlık bugün, olayı farklı noktalara taşımış ve şiddetin iktidarını sürenlere insanlığın ortak mirasına göz koyabilecek cesareti vermiştir. Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal şehri tek tipleştirme girişimi bu şehrin kültürel ve tarihi kodlarına aykırı olmakla beraber yaşadığımız coğrafyanın huzur ve istikrarını da tehlikeye atmaktadır. Bu talihsiz karar hiçbir şekilde Kudüs'ün statüsünü tayin etme mahiyetine sahip olmadığı gibi ekmeğini şiddet organizasyonları üzerinden kazanan ülkelerin kabulü ile de hiçbir geçerliliğe sahip değildir. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanlarına çağrı da bulunarak; "Kudüs için direniş insanlık için diriliştir'" dedi.

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