Adem’den Bağımlılıklarla Mücadeleye Destek

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından anne ve babalara, çocuklarının farklı bağımlılıklarına karşı takınacakları...

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından anne ve babalara, çocuklarının farklı bağımlılıklarına karşı takınacakları tavır ile etkin koruma yöntemlerine ilişkin eğitim, destek programı başlatılıyor.

ADEM kuruluşundan bu yana özellikle çocukların bağımlılıklara karşın korunması amacıyla başlattığı seminer ve eğitim programlarına bir yenisini ekliyor. ADEM tarafından düzenlenecek "Sağlıklı Aile Programı" kapsamında aileleri içten içe kuşatan sanal bağımlılık başta olmak üzere toplumu tehdit eden tüm bağımlılıklara karşın anne, babaların doğru ve etkin tutum oluşturmalarına destek sağlanacak. Elazığ Belediyesi'nden tarafından yapılan açıklamada, "27 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında, 13.00-16.00 saatleri aralığında verilecek eğitim programına katılmak isteyen ebeveynlerin Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor" denildi.