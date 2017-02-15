  • BIST 88.291
  • Altın 144,567
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8682
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Adem’den Bağımlılıklarla Mücadeleye Destek

» »
Adem’den Bağımlılıklarla Mücadeleye Destek
Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından anne ve babalara, çocuklarının farklı bağımlılıklarına karşı takınacakları...

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından anne ve babalara, çocuklarının farklı bağımlılıklarına karşı takınacakları tavır ile etkin koruma yöntemlerine ilişkin eğitim, destek programı başlatılıyor.

ADEM kuruluşundan bu yana özellikle çocukların bağımlılıklara karşın korunması amacıyla başlattığı seminer ve eğitim programlarına bir yenisini ekliyor. ADEM tarafından düzenlenecek "Sağlıklı Aile Programı" kapsamında aileleri içten içe kuşatan sanal bağımlılık başta olmak üzere toplumu tehdit eden tüm bağımlılıklara karşın anne, babaların doğru ve etkin tutum oluşturmalarına destek sağlanacak. Elazığ Belediyesi'nden tarafından yapılan açıklamada, "27 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında, 13.00-16.00 saatleri aralığında verilecek eğitim programına katılmak isteyen ebeveynlerin Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adliyede Kadın Ve Çocuklar İçin Özel Oda15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Eğitimle Diriliş Derneğinde “Hz. Hatice” Konulu Program Düzenlendi15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Körfez Devlet Hastanesine Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Ak Partili Özdağ 14 Yılda Yapılan Yatırımları Açıkladı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Şehzadeler’de Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Başkan Karaosmanoğlu: Gençliğimizin Mimarı Annelerimizdir’’15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Tiyatroya Bir De Bu Perdeden Bakın15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Burhaniye’de Umreye Tekbirlerle Uğurlandılar15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Başkan Çelik’ten Kayserispor’a Ziyaret15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti