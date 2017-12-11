Adem’den Kudüs İçin Direnişe Çağrı

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof.

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde basın açıklaması düzenleyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayarak dünyanın Kudüs için direnmesi çağrısında bulunuldu.

ADEM tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Muradiye'de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesindeki Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.

"Kudüs için direniş insanlık için diriliş" sloganıyla basın açıklamasını okuyan ADEM Başkan Yardımcısı Mehmet Burak Çeri, "Yıllardır bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık trajedisinin yaşandığı Filistin'in işgaline duyarsızlık bugün, olayı farklı noktalara taşımış ve şiddetin iktidarını sürenlere insanlığın ortak mirasına göz koyabilecek cesareti vermiştir. Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal şehri tek tipleştirme girişimi bu şehrin kültürel ve tarihi kodlarına aykırı olmakla beraber yaşadığımız coğrafyanın huzur ve istikrarını da tehlikeye atmaktadır. Bu talihsiz karar hiçbir şekilde Kudüs'ün statüsünü tayin etme mahiyetine sahip olmadığı gibi ekmeğini şiddet organizasyonları üzerinden kazanan ülkelerin kabulü ile de hiçbir geçerliliğe sahip değildir. Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı ilahi vahyi insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs; insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir. Bizce bugün ortaya çıkan bu hadise Kudüs'ü sadece Filistin sorununun bir parçası olmaktan çıkarmış insanlığın ortak sorunu haline dönüştürmüştür. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanlarına çağrı da bulunarak; "Kudüs için direniş insanlık için diriliştir" diyoruz. Bu anlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını hukuk dışı, sorumsuz ve kışkırtıcı buluyor bu adımı şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Biz bugünün üniversiteli gençleri ve yarının büyükleri olarak temin ederiz ki; asla ve asla bu meselenin peşini bırakmayacağız" diyen Çeri açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu inanç ve kararlılıkla başta Filistin halkı olmak üzere zulme maruz kalan kim olursa olsun yeryüzünde iyi insanlar halkasını çoğaltıp adil ve yaşanılabilir bir dünya için mücadele etmeye sürdüreceğiz. Mevcut dünya sisteminde, yeni inisiyatif alanları ve yeni sorumlulukların ortaya çıktığı bir süreçle karşı karşıya olduğumuzun bilinciyle, yaşanabilir, adil bir Dünya ufkunu muasır bir sisteme taşıma hedefi ile hareket edeceğiz. Küresel örgütlerin karşısında örgütsüzlük nedeniyle zayıf düşüp dağılmaya ve mağlup olmaya geçit vermeyecek ve geleceğin teminatı olacak bir örgütlülüğü tesis ederek, inşa ve ihya yolculuğunda insanlık için iyilik meşalesi olma mücadelesini bütün şer ve karanlık zihinlere karşı sürdüreceğiz."

Basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen CBÜ Temsilcisi Bilal Elbir, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Orhan Güzel, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Sakar ve üniversitedeki öğrenci toplulukları katıldı.