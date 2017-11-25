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Adil Gevrek: “3 Puanı Hak Ettik Kısmet Olmadı”

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Adil Gevrek: “3 Puanı Hak Ettik Kısmet Olmadı”
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3 puanı hak ettiklerini fakat alınan 1 puanın da kendiler için önemli olduğunu ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3 puanı hak ettiklerini fakat alınan 1 puanın da kendiler için önemli olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 13. haftasında E.Y Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından E.Y Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Evkur Yeni Malatyaspor böyle oynayarak hedefine ulaşacaktır"

Gevrek, Beşiktaş karşısında aldıkları 1 puanın çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın güçlü bir rakip. Oyunun gidişatına bakarsak 3 puanı hak ettik, kısmet olmadı. 1 puan da bizim için çok iyi. İnşallah Evkur Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçlarında da böyle oynayarak hedefine ulaşacaktır. Kente gelen her takıma misafirperverlik yapmaya çalışıyoruz. Futbolda kardeşlik, birlik ve beraberlik çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş bize hem stadını hem de gönlünü açtı"

Gevrek, siyah-beyazlıların kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Geçen sene Beşiktaş hem stadını hem gönlünü bize açtı. Bu anlamda hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem taraftarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tek takımıyız Süper Lig'de. Bu anlamda hem Malatyamızı hem bölgeyi en güzel şekilde temsil ederiz" açıklamasını yaptı.

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