Adil Öksüz’ü Serbest Bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla’da Yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen ve firarda olan Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla'nın...

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen ve firarda olan Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla'nın ortaca ilçesinde yapılan yol kontrolünde aracında yakalandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ( HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı ihraç edilmiş ve ihraçların içinde Çetin Sönmez de bulunuyordu. FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ü, darbe girişiminin ardından serbest bırakan hakim Çetin Sönmez de ihraç HSYK tarafından edildi.

Gözaltına alındıktan sonra Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari Çetin Sönmez'in Ortaca Devlet Hastanesinde alınacak sağlık raporunun ardından Ankara'ya gönderileceği açıklandı.