  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Adil Öksüz’ü Serbest Bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla’da Yakalandı

» »
Adil Öksüz’ü Serbest Bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla’da Yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen ve firarda olan Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla'nın...

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen ve firarda olan Adil Öksüz'ü serbest bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla'nın ortaca ilçesinde yapılan yol kontrolünde aracında yakalandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ( HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı ihraç edilmiş ve ihraçların içinde Çetin Sönmez de bulunuyordu. FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ü, darbe girişiminin ardından serbest bırakan hakim Çetin Sönmez de ihraç HSYK tarafından edildi.

Gözaltına alındıktan sonra Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari Çetin Sönmez'in Ortaca Devlet Hastanesinde alınacak sağlık raporunun ardından Ankara'ya gönderileceği açıklandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir’deki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama05 Mayıs 2017 Cuma 23:08
  • Otel Odasındaki Cinayeti Dakikalar İçerisinde İşlemişler05 Mayıs 2017 Cuma 22:53
  • 4 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü05 Mayıs 2017 Cuma 22:18
  • Fetö’nün “Emniyet Mahrem İmamları” Tutuklandı05 Mayıs 2017 Cuma 22:03
  • Silvan’da Toprağa Gömülü 2 Çuval Mermi Ele Geçirildi05 Mayıs 2017 Cuma 21:28
  • Eski Bürokratların Yargılandığı Fetö Davası Ertelendi05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Beytüşşebap’ta Pkk’ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Bingöl’de Tren Geçişi Sırasında Patlama05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Karaman’da Fetö/pdy Operasyonuna 7 Tutuklama05 Mayıs 2017 Cuma 21:13
  • 2 Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı05 Mayıs 2017 Cuma 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti