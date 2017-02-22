  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Adil Öksüz’ün Kardeşi Hakim Karşısına Çıkacak

» »
Adil Öksüz’ün Kardeşi Hakim Karşısına Çıkacak
Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmalar sonunda 171 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerden 108'i kabul...

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmalar sonunda 171 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerden 108'i kabul edilirken, 63'ünün ise hazırlık aşamasında olduğunu bildirildi.

Dava açılan şüpheliler arasında, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, Karabük Üniversitesi görevlisi eski akademisyen tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz ve yine darbe girişiminde Karabük sıkı yönetim komutanı olduğu iddia edilen dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'da bulunuyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 16 akademisyen, 2 avukat, 2 asker, 70 polis, 31 öğretmen, 19 adliye ve cezaevi görevlisi ile diğer vatandaşlardan oluşan 171 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Başta örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock programını kullananlar olmak üzere çeşitli kriterlere göre FETÖ/PDY'ye üyelik, mensubiyet (ilişkili), iltisak (birleşmiş), irtibat (bağlantı), aidiyet (ilişkinlik) bulunduğu iddia edilen kişiler ve kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatılmıştı. 171 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Açılan davalardan 108 adet iddianame kabul edildi. 63'nün ise değerlendirmesi devam ediyor. Duruşmalar aleni olacak ve vatandaşlar dava duruşmalarını takip edebilecek." denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Misafirliğe gittiği evde yakalanmış22 Şubat 2017 Çarşamba 14:40
  • Tekirdağ’da 115 Adrese Yapılan Operasyonda 34 Kişi Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • İşten Çıkarılan İşçi İntihar Etmek İstedi22 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Torbalı’da Trafik Kazası: 1 Ölü22 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Samsun’da 2 Kişiyi Silahla Yaralama Zanlısı Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Başkent’te Dilenci Operasyonu22 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Gasp Ettiği Araçla Köfteciye Dalan Katil Zanlısı Tutuklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
  • Gaspçıların Dövdüğü Annenin Ardından Kızı Da Hayatını Kaybetti22 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
  • Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama22 Şubat 2017 Çarşamba 13:43
  • Gülen’in Yeğeni Yargılanıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti