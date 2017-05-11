Adilcevaz Kyk Öğrencileri Şehit Ailelerini Unutmadı

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli ve yurtta barınan öğrenciler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli ve yurtta barınan öğrenciler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün "Gönül Bağı" projesi kapsamında yurtta barınan gençlerin vatan, millet ve bayrak sevgilerini artırmak, sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, millete ve değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla şehit ailelerine yönelik ziyaretler düzenledi. Yurt personeli ve öğrenciler, Adilcevaz KYK Müdürü Özcan Beşkardeş'in öncülüğünde yakın zamanlarda şehit olan Mehmet Ali Erçetin, Kemal Dursun ve Muhammed Bozarslan'ın ailelerini ziyaret ederek, acılarına ortak oldu.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, "Yurdumuzda barınan gençlerin vatan, millet ve bayrak sevgilerini artırmak, sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, millete ve değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla şehit ailelerine yönelik ziyaret gerçekleştiriyoruz. Böylesine anlamlı programlarımızı genel müdürlüğümüzün "Gönül Bağı" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün ülkemizde huzurlu yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Kredi ve Yurtlar Kurumunun son dönemlerdeki faaliyetleri, bu yurtlarda barınan gençlerin milli ve manevi duygularını ön plana çıkartan sosyal sorumluluk projelerinde artışlara vesile olmuştur. KYK yurtlarında barınan öğrencilerimiz ile birlikte terör olaylarıyla mücadelede şehit olan Mehmetçiklerin gözü yaşlı ailelerine manevi destek sağlayabilmek ve ailelerin acılarını paylaşabilmek amacıyla bu tür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimiz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek ve ailelerine manevi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu göstererek, bir nebzede olsa acılarına ortak olduğumuzu dile getirmektir. Aynı zamanda ailelerin şehit çocukları ile yaşadıkları anıları dinlerken heyet olarak çok duygulandık" dedi.

Şehit Muhammed Bozarslan'ın babası Maşallah Bozarslan ise, "Biz bugün evlerimizde rahat oturuyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Allah bu ülkeye, devletimize zeval ziyan vermesin. Ülkemize hep birlikte sahip çıkalım. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Komşu ülkelerinin hali perişandır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizleri ziyarete geldiğiniz için başta Yurt Müdürümüz Özcan Beye, personeline ve öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Diğer şehit babaları Yaşar Dursun ve Kemal Erçetin de, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gelenlere teşekkür etti.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Özcan Beşkardeş, ziyarette şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.