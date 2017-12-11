Adilcevaz Kyk’da Yangın Tatbikatı

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Adilcevaz Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından kız ve erkek öğrenci yurdu personeli ve öğrencileri yangın tatbikatı yaptı. Tatbikatta senaryosu gereği önce bina boşaltıldı ve yaralılar kurtarıldı. Daha sonra temsili olarak üst katlarda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirildi.

Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, deprem ve yangın gibi olası afet durumunda öğrencilerin nasıl hareket edecekleri ve tahliye işlemlerinin nasıl yapılacağının uygulamalı olarak gösterildiğini söyledi. Beşkardeş, "Yurdumuz 38 personel ve 143 öğrencisi olan bir kurum olması dolayısıyla hassasiyetle çalışıyoruz. Bu minvalde kurumun selâmeti açısından ve öğrencilerimizin canı bize emanet edildiği için bizde yıllık yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bir afet anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gördük. Tatbikatımıza öğrencilerimiz, personelimizle birlikte itfaiyemiz, 112 acil ekipleri ve emniyet müdürlüğümüz ekipleri katıldı. Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve tatbikatımızı başarı ile tamamladık. Tatbikatımıza destek vererek bizi yalnız bırakmayan Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekibine, ilçe emniyet müdürlüğüne, 112 acil sağlık ekibine, personelime ve öğrencilerime gösterdikleri gayret ve çabalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.