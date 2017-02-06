Adilcevaz Sydv Hizmet Binası Değişti

Bitlis'in Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yeni hizmet binasına taşındı.

Bitlis'in Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yeni hizmet binasına taşındı.

Adilcevaz Hükümet Konağı ek binasında hizmetlerini sürdürmekte olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçenin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait sosyal hizmet binasına taşındı. Adilcevaz Kaymakamlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vakfımızın bulunduğu hükümet konağı ek binasında asansör, engelli çıkışı gibi imkanların olmayışının özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı görülmüştür. Ayrıca hizmet birimlerinin dosyalama ve arşivleme sistemlerine elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Bina güvenliği, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren iki kurum olması nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Bitlis Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ilçemiz Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi binasına taşınması uygun görülmüştür" denildi.