Adilcevaz’da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.
İlçe meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Dalmış'ın günün anlam önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Buradaki törenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığında davetlilere ve gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Törene Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Vekili Şenay Beşkardeş, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, AK Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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