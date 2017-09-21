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Adilcevaz’da İlköğretim Haftası

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Adilcevaz’da İlköğretim Haftası
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından İnönü İlkokulunda devam eden kutlama programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Arif Karaman'a çiçek takdim edildi.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencileri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak için herkese görevler düştüğünü söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösterilerin sunulması ve halay etkinliği ile program sona erdi.

Programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan vekili Şenay Beşkardeş, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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