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Adilcevaz’da Toplu İş Sözleşmesi

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Adilcevaz’da Toplu İş Sözleşmesi
Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, Hak-İş/Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, Hak-İş/Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Hak-İş/Hizmet İş Sendikası ile Adilcevaz Belediyesi kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi; Başkan Necati Gürsoy ve Hak-İş/Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu'nun katılımlarıyla imzalandı. Bir yıllık imzalanan sözleşmeyle kadrolu işçilerin yüzde 8 maaşlarına ve yüzde 8 ise sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, çalışan işçinin hakkını vermek için Hizmet-İş Sendikası ile bir yılık sözleşme yaptıklarını ifade ederek, "Belediyemiz bünyesinde çalışan kadrolu işçilerimizin hakkını vermek için Hizmet-İş Sendikası ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Bu kapsamda kadrolu işçilerimizin maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık. İşçilerimizin maaşlarını bu sözleşme ile daha iyi bir seviyeye getirmeye çalıştık. Bu sözleşmenin işçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise, toplu iş sözleşmesinin işçiler ve Adilcevaz Belediyesi için hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye binasında düzenlenen görüşmeye Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Hak-İş/Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Yazı İşleri Müdür Vekili Kenan İkibeş, Mali Hizmetler Müdür Vekili Fikret Alkan ve Hak-İş/Hizmet İş Sendikası Adilcevaz Belediyesi temsilcisi Tamer Nacar katıldı.

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