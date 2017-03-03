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Adilcevaz’da Ygs Öncesi Motivasyon Semineri

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Adilcevaz’da Ygs Öncesi Motivasyon Semineri
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon semineri düzenlendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Belçika Kraliyet Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Önen konuşmacı olarak katıldı.

Programda öğrencilere sınav hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ali Önen; moral, motivasyon ve sınav kaygısının önemine değinerek, "Sınav sırasında gereksiz yere heyecan yapmamanız, gireceğiniz sınav açısından son derece önemlidir. Gireceğiniz sınavda soruları dikkatli okuyup iyi anlamanız lazım. Geçmiş başarılarınızı hatırlayıp, şimdiye kadar eğitim yaşamınızda birçok başarılar gösterdiniz. Geçmişteki bu başarılarınızı hatırlamak moralinizi düzeltecek ve motivasyonunuzu arttıracaktır. Sınava, "bu sınav olmazsa bir daha ki sınav olur& düşüncesiyle girmeliyiz. Kesinlikle sınavda heyecana kapılmayın" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, düzenlenen seminerin öğrenciler üzerinde moral ve motivasyon açısından faydalı olduğunu belirterek, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ali Önen'e teşekkür etti.

Seminerin ardından Prof. Dr. Ali Önen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Adilcevaz’da Ygs Öncesi Motivasyon Semineri

Adilcevaz’da Ygs Öncesi Motivasyon Semineri

Adilcevaz’da Ygs Öncesi Motivasyon Semineri

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