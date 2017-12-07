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Adını Duyan Bir Daha Soruyor

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Adını Duyan Bir Daha Soruyor
Van'ın Erciş ilçesinde Azrail Yok isimli muhtar, ismiyle bir anda dikkatleri üzerine çekiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Azrail Yok isimli muhtar, ismiyle bir anda dikkatleri üzerine çekiyor.

İlçeye bağlı Yalındam Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Azrail Yok'un adı ve soyadını duyan vatandaşlar, ilk anda kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Sempatik tavırlarıyla karşısındakinin gönlünü bir çırpıda kazanan Azrail Yok, isminin annesi ve babası tarafından verilmediğini belirterek, çocukluğunda da çok yaramaz olduğunu söyledi.

Gerek mahalle gerekse ilçe halkı tarafından sevilen Yok, dört büyük melekten biri olan "Azrail" ismini taşımaktan da mutluluk duyduğunu söyledi. Yok, katıldığı toplantılarda ismi okunup söz hakkı kendisine geldiğinde ise bütün gözlerin üzerine çevrildiğini ifade etti.

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