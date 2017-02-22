Adıyaman 1954 Spor’a Yardım Talebi

Adıyaman 1954 Spor'a destek ve tesisin tahsisi için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile görüşüldü.

Adıyaman 1954 Spor'a destek ve tesisin tahsisi için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile görüşüldü.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyit Ahmet Bağçı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ı ziyaret etti.

Adıyaman heyeti Adıyaman 1954 Spor Kulübüne maddi destek talebinde bulunarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait tesisin onarımı ve kulübe tahsisi istendi.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takımımızı üst lige çıkarmak için verdiğimiz sözü inşallah bu sezon yerine getireceğiz. Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden takımımız inşallah bu sezon 3. Lige yükselecek. Bakan Yardımcımız Abdurrahim Boynukalın'a bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bizimle birlikte ziyarete eşlik eden değerli milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.