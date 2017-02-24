Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımından Adıyaman 1954 Spora Tatlı İkramı

Adıyaman Belediyesi Hentbol takımı oyuncuları ve teknik ekibi, bu hafta zorlu bir maça çıkacak olan Adıyaman 1954 spor oyuncularını antrenmanda ziyaret...

Adıyaman Belediyesi Hentbol takımı oyuncuları ve teknik ekibi, bu hafta zorlu bir maça çıkacak olan Adıyaman 1954 spor oyuncularını antrenmanda ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Adıyaman Belediyesi Hentbol takımının oyuncuları, hocaları Ayhan Dursun ve sportif direktör Mehmet Yıldırım'ın hazır bulunduğu ziyarette kardeş takım Adıyaman 1954 Spora zorlu Araban Belediyespor maçı öncesi ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki takım kaptanı birbirilerine tatlı ikram etti. Ziyarette konuşan Adıyaman Belediyesi Sportif Direktörü Mehmet Yıldırım, "Bugün hentbol takımımız olarak Adıyaman 1954 Spora moral amaçlı bir ziyarette bulunduk. Bu hafta zorlu bir maça çıkacak olan takımımızın galip gelerek şampiyonluk hedefine doğru yürüyeceklerine gönülden inanıyoruz" dedi.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ise, "Hentbol takımımızın bu ziyareti takımımıza moral vermiştir. İnşallah bu yıl iki kulübümüz de şampiyonluk yaşayarak Adıyaman'da çifte mutluluk yaşayacağız. Ben tekrardan hentbol takımımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.